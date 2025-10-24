Текущая цена Ging Gong Kaew сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GGK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GGK прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Ging Gong Kaew сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GGK к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GGK прямо сейчас на MEXC.

Логотип Ging Gong Kaew

Цена Ging Gong Kaew (GGK)

Не в листинге

Текущая цена 1 GGK в USD:

$0,00011293
$0,00011293$0,00011293
+24,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
График цены Ging Gong Kaew (GGK) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:22 (UTC+8)

Информация о ценах Ging Gong Kaew (GGK) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00224676
$ 0,00224676$ 0,00224676

$ 0
$ 0$ 0

-0,28%

+24,05%

+34,62%

+34,62%

Текущая цена Ging Gong Kaew (GGK) составляет --. За последние 24 часа GGK торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GGK за все время составляет $ 0,00224676, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GGK изменился на -0,28% за последний час, на +24,05% за 24 часа и на +34,62% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Ging Gong Kaew (GGK)

$ 112,92K
$ 112,92K$ 112,92K

--
----

$ 112,92K
$ 112,92K$ 112,92K

999,84M
999,84M 999,84M

999 842 322,433915
999 842 322,433915 999 842 322,433915

Текущая рыночная капитализация Ging Gong Kaew составляет $ 112,92K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GGK составляет 999,84M, а общее предложение – 999842322.433915. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 112,92K.

История цен Ging Gong Kaew (GGK) в USD

За сегодня изменение цены Ging Gong Kaew на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Ging Gong Kaew на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Ging Gong Kaew на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Ging Gong Kaew на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+24,05%
30 дней$ 0-68,31%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Ging Gong Kaew (GGK)

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Ging Gong Kaew (GGK)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Ging Gong Kaew (USD)

Сколько будет стоить Ging Gong Kaew (GGK) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Ging Gong Kaew (GGK) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Ging Gong Kaew.

Проверьте прогноз цены Ging Gong Kaew!

GGK на местную валюту

Токеномика Ging Gong Kaew (GGK)

Понимание токеномики Ging Gong Kaew (GGK) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GGK прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Ging Gong Kaew (GGK)

Сколько стоит Ging Gong Kaew (GGK) на сегодня?
Актуальная цена GGK в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GGK в USD?
Текущая цена GGK в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Ging Gong Kaew?
Рыночная капитализация GGK составляет $ 112,92K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GGK?
Циркулирующее предложение GGK составляет 999,84M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GGK?
GGK достиг максимальной цены (ATH) в 0,00224676 USD.
Какова была минимальная цена GGK за все время (ATL)?
GGK достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GGK?
Объем торгов за последние 24 часа для GGK составляет -- USD.
Вырастет ли GGK в цене в этом году?
GGK может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GGK для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:22 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.