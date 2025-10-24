Текущая цена GIFT сегодня составляет 0,133245 USD. Следите за обновлениями цены GIFT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GIFT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена GIFT сегодня составляет 0,133245 USD. Следите за обновлениями цены GIFT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GIFT прямо сейчас на MEXC.

Текущая цена 1 GIFT в USD:

$0,133245
+2,00%1D
mexc
USD
График цены GIFT (GIFT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:08 (UTC+8)

Информация о ценах GIFT (GIFT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,130152
Мин 24Ч
$ 0,133568
Макс 24Ч

$ 0,130152
$ 0,133568
$ 0,140837
$ 0,118325
-0,05%

+2,09%

-3,12%

-3,12%

Текущая цена GIFT (GIFT) составляет $0,133245. За последние 24 часа GIFT торговался в диапазоне от $ 0,130152 до $ 0,133568, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GIFT за все время составляет $ 0,140837, а минимальная – $ 0,118325.

Что касается краткосрочной динамики, GIFT изменился на -0,05% за последний час, на +2,09% за 24 часа и на -3,12% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация GIFT (GIFT)

$ 418,41K
--
$ 418,41K
3,14M
3 140 135,0
Текущая рыночная капитализация GIFT составляет $ 418,41K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GIFT составляет 3,14M, а общее предложение – 3140135.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 418,41K.

История цен GIFT (GIFT) в USD

За сегодня изменение цены GIFT на USD составило $ +0,00273084.
За последние 30 дней изменение цены GIFT на USD составило $ +0,0164992486.
За последние 60 дней изменение цены GIFT на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены GIFT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00273084+2,09%
30 дней$ +0,0164992486+12,38%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое GIFT (GIFT)

GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.

Источник GIFT (GIFT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены GIFT (USD)

Сколько будет стоить GIFT (GIFT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GIFT (GIFT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GIFT.

Проверьте прогноз цены GIFT!

GIFT на местную валюту

Токеномика GIFT (GIFT)

Понимание токеномики GIFT (GIFT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GIFT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GIFT (GIFT)

Сколько стоит GIFT (GIFT) на сегодня?
Актуальная цена GIFT в USD – 0,133245 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GIFT в USD?
Текущая цена GIFT в USD составляет $ 0,133245. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация GIFT?
Рыночная капитализация GIFT составляет $ 418,41K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GIFT?
Циркулирующее предложение GIFT составляет 3,14M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GIFT?
GIFT достиг максимальной цены (ATH) в 0,140837 USD.
Какова была минимальная цена GIFT за все время (ATL)?
GIFT достиг минимальной цены (ATL) в 0,118325 USD.
Каков объем торгов GIFT?
Объем торгов за последние 24 часа для GIFT составляет -- USD.
Вырастет ли GIFT в цене в этом году?
GIFT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GIFT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:08 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.