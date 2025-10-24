Что такое GIFT (GIFT)

GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide. GIFT Gold ($GIFT) is a gold stablecoin backed 1:1 by real physical gold, issued by Ubuntu Tribe (UTribe) — a real-world asset (RWA) ecosystem officially registered as Ubuntu Uhuru. ✅ Audited, insured, and securely stored in regulated gold vaults across Zurich, Stuttgart, Dubai, and Copenhagen ✅ Fractional ownership available with blockchain based tokens ✅Redeemable as physical gold Looking to buy digital gold near me? GIFT Gold offers a globally accessible solution for anyone seeking fractional gold ownership, a regulated gold token, and a safe, blockchain-based way to buy gold online — no matter where you are. Join the future of gold investing with one of the best gold-backed stablecoins trusted worldwide.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник GIFT (GIFT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены GIFT (USD)

Сколько будет стоить GIFT (GIFT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов GIFT (GIFT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для GIFT.

Проверьте прогноз цены GIFT!

GIFT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика GIFT (GIFT)

Понимание токеномики GIFT (GIFT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GIFT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о GIFT (GIFT) Сколько стоит GIFT (GIFT) на сегодня? Актуальная цена GIFT в USD – 0,133245 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GIFT в USD? $ 0,133245 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GIFT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация GIFT? Рыночная капитализация GIFT составляет $ 418,41K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GIFT? Циркулирующее предложение GIFT составляет 3,14M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GIFT? GIFT достиг максимальной цены (ATH) в 0,140837 USD . Какова была минимальная цена GIFT за все время (ATL)? GIFT достиг минимальной цены (ATL) в 0,118325 USD . Каков объем торгов GIFT? Объем торгов за последние 24 часа для GIFT составляет -- USD . Вырастет ли GIFT в цене в этом году? GIFT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GIFT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии GIFT (GIFT)