Согласно вашему прогнозу, GIFT потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,132751.

Согласно вашему прогнозу, GIFT потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,139388.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена GIFT составляет $ 0,146357 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена GIFT в 2028 году составит $ 0,153675 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GIFT в 2029 году составит $ 0,161359 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена GIFT в 2030 году составит $ 0,169427 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена GIFT потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,275979.

В 2050 году цена GIFT потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,449542.