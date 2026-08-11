Сколько стоит Generational Earnings Mechanism в данный момент?

Generational Earnings Mechanism в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на --%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется GEM сегодня?

GEM продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme.

Насколько популярен Generational Earnings Mechanism сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают GEM.

Чем отличается Generational Earnings Mechanism от других криптоактивов?

Являясь частью категории Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme и созданным на сети --, GEM предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество GEM находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 997352347.715669 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Generational Earnings Mechanism за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.