Текущая рыночная капитализация GEI BEAR составляет $ 238,49K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GEI составляет 69,42M, а общее предложение – 69420539.8469265. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 238,49K.

Текущая цена GEI BEAR (GEI) составляет $0,00343546. За последние 24 часа GEI торговался в диапазоне от $ 0,00316339 до $ 0,00342328, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GEI за все время составляет $ 0,00821529, а минимальная – $ 0,00139935.

История цен GEI BEAR (GEI) в USD

За сегодня изменение цены GEI BEAR на USD составило $ 0.

За последние 30 дней изменение цены GEI BEAR на USD составило $ +0,0016154999.

За последние 60 дней изменение цены GEI BEAR на USD составило $ +0,0003486504.

За последние 90 дней изменение цены GEI BEAR на USD составило $ -0,002420345636487511.