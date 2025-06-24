Цена Game Guide (GG)
Текущая цена Game Guide (GG) сегодня составляет 0,00036097 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 360,97K USD. Цена GG к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Game Guide:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Game Guide в течение дня составляет -12,81%
- Оборотное предложение составляет 1,00B USD
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За сегодня изменение цены Game Guide на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Game Guide на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Game Guide на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Game Guide на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-12,81%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Game Guide: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-1,26%
-12,81%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders.
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