Токеномика Game Guide (GG) Откройте для себя ключевую информацию о Game Guide (GG), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Game Guide (GG) Game Guide ($GG) is a community-driven token and open template initiated by Adam, the developer of SURV, to demonstrate a streamlined approach to turning Web2 games into Web3 applications using the Idos Games platform. By leveraging real code, video documentation, and a playable demo (Survival.io), the guide walks developers through the full process of token integration, wallet connectivity, and on-chain game logic on BNB Chain. The aim is to show that launching a Web3 game no longer demands large development teams or venture capital — just practical tools, accessible infrastructure, and community support. $GG serves as both the utility and reward layer for experiments, incentives, and community-driven iterations. It’s a practical path into GameFi, built for builders. Официальный сайт: https://ggbnb.app/ Купить GG сейчас!

Токеномика и анализ цен Game Guide (GG) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Game Guide (GG), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 400,44K $ 400,44K $ 400,44K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 400,44K $ 400,44K $ 400,44K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00040044 $ 0,00040044 $ 0,00040044 Узнайте больше о цене Game Guide (GG)

Токеномика Game Guide (GG): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Game Guide (GG) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GG, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GG. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GG, изучите текущую цену GG!

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