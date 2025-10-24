Текущая цена G8DAY сегодня составляет 0,00001157 USD. Следите за обновлениями цены G8D к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены G8D прямо сейчас на MEXC.Текущая цена G8DAY сегодня составляет 0,00001157 USD. Следите за обновлениями цены G8D к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены G8D прямо сейчас на MEXC.

Цена G8DAY (G8D)

График цены G8DAY (G8D) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:56:00 (UTC+8)

Информация о ценах G8DAY (G8D) (USD)

$ 0,004584
$ 0,004584$ 0,004584

$ 0,00000742
$ 0,00000742$ 0,00000742

Текущая цена G8DAY (G8D) составляет $0,00001157. За последние 24 часа G8D торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена G8D за все время составляет $ 0,004584, а минимальная – $ 0,00000742.

Что касается краткосрочной динамики, G8D изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация G8DAY (G8D)

$ 101,82K
$ 101,82K$ 101,82K

$ 101,82K
$ 101,82K$ 101,82K

8,80B
8,80B 8,80B

8 800 000 000,0
8 800 000 000,0 8 800 000 000,0

Текущая рыночная капитализация G8DAY составляет $ 101,82K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение G8D составляет 8,80B, а общее предложение – 8800000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 101,82K.

История цен G8DAY (G8D) в USD

За сегодня изменение цены G8DAY на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены G8DAY на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 60 дней изменение цены G8DAY на USD составило $ 0,0000000000.
За последние 90 дней изменение цены G8DAY на USD составило $ -0,000000000278098108967.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0,00000000000,00%
60 дней$ 0,00000000000,00%
90 дней$ -0,000000000278098108967-0,00%

Что такое G8DAY (G8D)

G8Day represents a groundbreaking fusion of ancient wisdom and cutting-edge technology. We've combined the profound insights of Saju (Four Pillars of Destiny) - a traditional Eastern philosophical system for understanding personal destiny - with advanced AI algorithms and secure blockchain technology. Destiny Fragments are unique NFTs created from your personalized fortune readings. These NFTs represent your astrological destiny and can be collected, traded, or sold on the G8D marketplace. Rare fortune combinations may have a higher market value, making them desirable collectibles

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены G8DAY (USD)

Сколько будет стоить G8DAY (G8D) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов G8DAY (G8D) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для G8DAY.

Проверьте прогноз цены G8DAY!

G8D на местную валюту

Токеномика G8DAY (G8D)

Понимание токеномики G8DAY (G8D) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена G8D прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о G8DAY (G8D)

Сколько стоит G8DAY (G8D) на сегодня?
Актуальная цена G8D в USD – 0,00001157 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена G8D в USD?
Текущая цена G8D в USD составляет $ 0,00001157. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация G8DAY?
Рыночная капитализация G8D составляет $ 101,82K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение G8D?
Циркулирующее предложение G8D составляет 8,80B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) G8D?
G8D достиг максимальной цены (ATH) в 0,004584 USD.
Какова была минимальная цена G8D за все время (ATL)?
G8D достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000742 USD.
Каков объем торгов G8D?
Объем торгов за последние 24 часа для G8D составляет -- USD.
Вырастет ли G8D в цене в этом году?
G8D может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены G8D для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.