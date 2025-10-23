Текущая цена fxhash сегодня составляет 0,00859982 USD. Следите за обновлениями цены FXH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FXH прямо сейчас на MEXC.Текущая цена fxhash сегодня составляет 0,00859982 USD. Следите за обновлениями цены FXH к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FXH прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о FXH

Информация о цене FXH

Whitepaper FXH

Официальный сайт FXH

Токеномика FXH

Прогноз цен FXH

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип fxhash

Цена fxhash (FXH)

Не в листинге

Текущая цена 1 FXH в USD:

$0,00861823
$0,00861823$0,00861823
+4,80%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены fxhash (FXH) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:18 (UTC+8)

Информация о ценах fxhash (FXH) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00800333
$ 0,00800333$ 0,00800333
Мин 24Ч
$ 0,00899997
$ 0,00899997$ 0,00899997
Макс 24Ч

$ 0,00800333
$ 0,00800333$ 0,00800333

$ 0,00899997
$ 0,00899997$ 0,00899997

$ 0,03486908
$ 0,03486908$ 0,03486908

$ 0,00382405
$ 0,00382405$ 0,00382405

-0,95%

+4,66%

+18,29%

+18,29%

Текущая цена fxhash (FXH) составляет $0,00859982. За последние 24 часа FXH торговался в диапазоне от $ 0,00800333 до $ 0,00899997, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FXH за все время составляет $ 0,03486908, а минимальная – $ 0,00382405.

Что касается краткосрочной динамики, FXH изменился на -0,95% за последний час, на +4,66% за 24 часа и на +18,29% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация fxhash (FXH)

$ 4,48M
$ 4,48M$ 4,48M

--
----

$ 8,62M
$ 8,62M$ 8,62M

520,00M
520,00M 520,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация fxhash составляет $ 4,48M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FXH составляет 520,00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 8,62M.

История цен fxhash (FXH) в USD

За сегодня изменение цены fxhash на USD составило $ +0,0003826.
За последние 30 дней изменение цены fxhash на USD составило $ +0,0060527433.
За последние 60 дней изменение цены fxhash на USD составило $ -0,0031337348.
За последние 90 дней изменение цены fxhash на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0003826+4,66%
30 дней$ +0,0060527433+70,38%
60 дней$ -0,0031337348-36,43%
90 дней$ 0--

Что такое fxhash (FXH)

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены fxhash (USD)

Сколько будет стоить fxhash (FXH) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов fxhash (FXH) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для fxhash.

Проверьте прогноз цены fxhash!

FXH на местную валюту

Токеномика fxhash (FXH)

Понимание токеномики fxhash (FXH) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FXH прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о fxhash (FXH)

Сколько стоит fxhash (FXH) на сегодня?
Актуальная цена FXH в USD – 0,00859982 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FXH в USD?
Текущая цена FXH в USD составляет $ 0,00859982. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация fxhash?
Рыночная капитализация FXH составляет $ 4,48M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FXH?
Циркулирующее предложение FXH составляет 520,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FXH?
FXH достиг максимальной цены (ATH) в 0,03486908 USD.
Какова была минимальная цена FXH за все время (ATL)?
FXH достиг минимальной цены (ATL) в 0,00382405 USD.
Каков объем торгов FXH?
Объем торгов за последние 24 часа для FXH составляет -- USD.
Вырастет ли FXH в цене в этом году?
FXH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FXH для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:41:18 (UTC+8)

Важные обновления индустрии fxhash (FXH)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.