Токеномика и анализ цен fxhash (FXH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене fxhash (FXH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3,18M $ 3,18M $ 3,18M Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 520,00M $ 520,00M $ 520,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,12M $ 6,12M $ 6,12M Исторический максимум: $ 0,03486908 $ 0,03486908 $ 0,03486908 Исторический минимум: $ 0,00382405 $ 0,00382405 $ 0,00382405 Текущая цена: $ 0,00610908 $ 0,00610908 $ 0,00610908 Узнайте больше о цене fxhash (FXH) Купить FXH сейчас!

Информация о fxhash (FXH) The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks Официальный сайт: https://www.fxhash.xyz/ Whitepaper: https://docs.fxhash.xyz/usdfxh/protocol-overview

Токеномика fxhash (FXH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики fxhash (FXH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FXH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FXH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FXH, изучите текущую цену FXH!

