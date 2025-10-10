Токеномика fxhash (FXH)

Токеномика fxhash (FXH)

Откройте для себя ключевую информацию о fxhash (FXH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:59:44 (UTC+8)
Токеномика и анализ цен fxhash (FXH)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене fxhash (FXH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 3,18M
Общее предложение:
$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 520,00M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 6,12M
Исторический максимум:
$ 0,03486908
Исторический минимум:
$ 0,00382405
Текущая цена:
$ 0,00610908
Информация о fxhash (FXH)

The $FXH protocol is a powerful foundation for creating, collecting, and evolving generative art in ways that push artistic potential to new levels. $FXH is the foundation of a new art economy that transforms how we create, collect, and value digital art. And as the backbone of an entirely new creative paradigm for tokenized art, $FXH is much more than just an airdrop.The protocol introduces three visionary components that merge art + finance: $FXH token, art coins, open-form. You can use $FXH to launch or participate in art coin launches, collect and interact with open-form projects, provide liquidity, or hold for governance rights as the protocol evolves. The $FXH protocol and first open-form collection launch in June, with more to follow. Roadmap? The $FXH Protocol is for code-based generative art at first but will quickly expand to AI, limited series, and digital artworks

Официальный сайт:
https://www.fxhash.xyz/
Whitepaper:
https://docs.fxhash.xyz/usdfxh/protocol-overview

Токеномика fxhash (FXH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики fxhash (FXH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов FXH, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов FXH.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FXH, изучите текущую цену FXH!

Прогноз цены FXH

Хотите узнать, куда может двигаться FXH? Наша страница прогноза цены FXH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

