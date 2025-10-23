Что такое Fusaka (FUSAKA)

$FUSAKA: The Next Evolution of Ethereum $FUSAKA is the highly anticipated next update for the Ethereum network, designed to supercharge scalability, security, and efficiency. By introducing cutting-edge innovations, it aims to reduce fees, accelerate transaction speed, and unlock even greater potential for DeFi, NFTs, and Web3. Positioned as a game-changer, $FUSAKA strengthens Ethereum’s dominance as the backbone of decentralized applications and sets the stage for the next wave of blockchain adoption. $FUSAKA: The Next Evolution of Ethereum $FUSAKA is the highly anticipated next update for the Ethereum network, designed to supercharge scalability, security, and efficiency. By introducing cutting-edge innovations, it aims to reduce fees, accelerate transaction speed, and unlock even greater potential for DeFi, NFTs, and Web3. Positioned as a game-changer, $FUSAKA strengthens Ethereum’s dominance as the backbone of decentralized applications and sets the stage for the next wave of blockchain adoption.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Fusaka (FUSAKA) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Fusaka (USD)

Сколько будет стоить Fusaka (FUSAKA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Fusaka (FUSAKA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Fusaka.

Проверьте прогноз цены Fusaka!

FUSAKA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Fusaka (FUSAKA)

Понимание токеномики Fusaka (FUSAKA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FUSAKA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Fusaka (FUSAKA) Сколько стоит Fusaka (FUSAKA) на сегодня? Актуальная цена FUSAKA в USD – 0,00000276 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FUSAKA в USD? $ 0,00000276 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FUSAKA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Fusaka? Рыночная капитализация FUSAKA составляет $ 1,16M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FUSAKA? Циркулирующее предложение FUSAKA составляет 420,69B USD . Какова была максимальная цена (ATH) FUSAKA? FUSAKA достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000853 USD . Какова была минимальная цена FUSAKA за все время (ATL)? FUSAKA достиг минимальной цены (ATL) в 0,00000124 USD . Каков объем торгов FUSAKA? Объем торгов за последние 24 часа для FUSAKA составляет -- USD . Вырастет ли FUSAKA в цене в этом году? FUSAKA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FUSAKA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Fusaka (FUSAKA)