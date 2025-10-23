Что такое FTMTOKEN (FTMX)

FTMX is a Layer 2 blockchain built on Ethereum that uses the FTMX token as its native gas and governance asset. The network is designed to support decentralized applications with a focus on social media, creator monetization, and digital ownership. The FTMX token is used to pay transaction fees, participate in staking, vote on governance proposals, and enable direct on-chain payments between users and creators.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FTMTOKEN (FTMX) Сколько стоит FTMTOKEN (FTMX) на сегодня? Актуальная цена FTMX в USD – 0,055033 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FTMX в USD? $ 0,055033 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FTMX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация FTMTOKEN? Рыночная капитализация FTMX составляет $ 13,76M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FTMX? Циркулирующее предложение FTMX составляет 250,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FTMX? FTMX достиг максимальной цены (ATH) в 0,137551 USD . Какова была минимальная цена FTMX за все время (ATL)? FTMX достиг минимальной цены (ATL) в 0,01575309 USD . Каков объем торгов FTMX? Объем торгов за последние 24 часа для FTMX составляет -- USD . Вырастет ли FTMX в цене в этом году? FTMX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FTMX для более подробного анализа.

