Согласно вашему прогнозу, FTMTOKEN потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,056839.

Согласно вашему прогнозу, FTMTOKEN потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,059680.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена FTMX составляет $ 0,062664 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена FTMX в 2028 году составит $ 0,065798 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FTMX в 2029 году составит $ 0,069088 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FTMX в 2030 году составит $ 0,072542 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена FTMTOKEN потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,118164.

В 2050 году цена FTMTOKEN потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,192477.