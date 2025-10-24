Что такое Forg (FORG)

Forg ($FORG) is a meme token inspired by internet culture and created by Matt Furie, the artist behind Pepe. Its purpose is to promote meme creation, digital art, and community engagement within Web3. The token has a fixed supply of 420.69 billion, with ownership renounced and no transaction taxes, supporting decentralization. Forg aims to establish itself as a cultural icon and a symbol of rebellion in the crypto space, encouraging early participation and community-driven growth.

Источник Forg (FORG) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Forg (USD)

Сколько будет стоить Forg (FORG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Forg (FORG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Forg.

Проверьте прогноз цены Forg!

FORG на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Forg (FORG)

Понимание токеномики Forg (FORG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FORG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Forg (FORG) Сколько стоит Forg (FORG) на сегодня? Актуальная цена FORG в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FORG в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FORG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Forg? Рыночная капитализация FORG составляет $ 208,65K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FORG? Циркулирующее предложение FORG составляет 420,69B USD . Какова была максимальная цена (ATH) FORG? FORG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00000104 USD . Какова была минимальная цена FORG за все время (ATL)? FORG достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FORG? Объем торгов за последние 24 часа для FORG составляет -- USD . Вырастет ли FORG в цене в этом году? FORG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FORG для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Forg (FORG)