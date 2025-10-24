Текущая цена Flyte AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FLYTE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FLYTE прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Flyte AI сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены FLYTE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены FLYTE прямо сейчас на MEXC.

Логотип Flyte AI

Цена Flyte AI (FLYTE)

Не в листинге

Текущая цена 1 FLYTE в USD:

$0,00073048
+0,80%1D
mexc
USD
График цены Flyte AI (FLYTE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:39:41 (UTC+8)

Информация о ценах Flyte AI (FLYTE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
Мин 24Ч
$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0
$ 0,00254651
$ 0
-1,62%

+0,89%

-27,59%

-27,59%

Текущая цена Flyte AI (FLYTE) составляет --. За последние 24 часа FLYTE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена FLYTE за все время составляет $ 0,00254651, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, FLYTE изменился на -1,62% за последний час, на +0,89% за 24 часа и на -27,59% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Flyte AI (FLYTE)

$ 730,48K
$ 730,48K$ 730,48K

--
----

$ 730,48K
$ 730,48K$ 730,48K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Flyte AI составляет $ 730,48K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FLYTE составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 730,48K.

История цен Flyte AI (FLYTE) в USD

За сегодня изменение цены Flyte AI на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Flyte AI на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Flyte AI на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Flyte AI на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+0,89%
30 дней$ 0+18,15%
60 дней$ 0-40,30%
90 дней$ 0--

Что такое Flyte AI (FLYTE)

Flyte AI is a crypto native flight booking agent built for a faster, smarter travel experience. Unlike sites like Expedia, Google Flights, or Kayak that leave you comparing options and handling checkout, Flyte AI does it all. It finds the best flight, books it, and handles payment using crypto.

This is not just a concept. The agent is live and has already booked real flights using crypto. Join the waitlist to get early access codes and be one of the first to fly agentically.

https://flyteai.io

Источник Flyte AI (FLYTE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Flyte AI (USD)

Сколько будет стоить Flyte AI (FLYTE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Flyte AI (FLYTE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Flyte AI.

Проверьте прогноз цены Flyte AI!

FLYTE на местную валюту

Токеномика Flyte AI (FLYTE)

Понимание токеномики Flyte AI (FLYTE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FLYTE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Flyte AI (FLYTE)

Сколько стоит Flyte AI (FLYTE) на сегодня?
Актуальная цена FLYTE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена FLYTE в USD?
Текущая цена FLYTE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Flyte AI?
Рыночная капитализация FLYTE составляет $ 730,48K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение FLYTE?
Циркулирующее предложение FLYTE составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) FLYTE?
FLYTE достиг максимальной цены (ATH) в 0,00254651 USD.
Какова была минимальная цена FLYTE за все время (ATL)?
FLYTE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов FLYTE?
Объем торгов за последние 24 часа для FLYTE составляет -- USD.
Вырастет ли FLYTE в цене в этом году?
FLYTE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FLYTE для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Flyte AI (FLYTE)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.