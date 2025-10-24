Что такое FLIPN (FPN)

FLIPN is both a meme coin and a web-based clicker game platform that skillfully blends internet culture with interactive gameplay. The Flipn clicker game enables players to engage with satire, humor, and community-driven content in a fun, lighthearted environment. The FPN token acts as the foundational layer for participation and is thoughtfully planned to integrate into the game over time, gradually unlocking new features. These include in-game perks, progression elements, and innovative token-burning mechanics that effectively connect gameplay with the broader ecosystem, enhancing the overall experience for users.

Источник FLIPN (FPN) Официальный веб-сайт

Прогноз цены FLIPN (USD)

Сколько будет стоить FLIPN (FPN) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов FLIPN (FPN) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для FLIPN.

Проверьте прогноз цены FLIPN!

FPN на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика FLIPN (FPN)

Понимание токеномики FLIPN (FPN) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FPN прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FLIPN (FPN) Сколько стоит FLIPN (FPN) на сегодня? Актуальная цена FPN в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FPN в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FPN в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация FLIPN? Рыночная капитализация FPN составляет $ 236.20K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FPN? Циркулирующее предложение FPN составляет 494.13M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FPN? FPN достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена FPN за все время (ATL)? FPN достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FPN? Объем торгов за последние 24 часа для FPN составляет -- USD . Вырастет ли FPN в цене в этом году? FPN может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FPN для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии FLIPN (FPN)