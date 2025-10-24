Что такое Finger Monkey (FM)

Finger Monkey ($FM) is a meme-inspired token built on PulseChain, born from a viral Richard Heart post. While rooted in meme culture, the project goes beyond humor by powering the Finger Monkey ecosystem, which includes MonkBot, a PulseChain-optimized trading sniper bot that provides fast, customizable, and community-driven trading tools. The project blends meme energy + real utility through community contests, token burns, liquidity integrations, and future multi-chain expansion. $FM aims to unite PulseChain traders around a shared culture while offering tools and rewards that make DeFi both fun and functional.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Finger Monkey (FM) Сколько стоит Finger Monkey (FM) на сегодня? Актуальная цена FM в USD – 0,0000459 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FM в USD? $ 0,0000459 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FM в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Finger Monkey? Рыночная капитализация FM составляет $ 44,07K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FM? Циркулирующее предложение FM составляет 960,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FM? FM достиг максимальной цены (ATH) в 0,00010498 USD . Какова была минимальная цена FM за все время (ATL)? FM достиг минимальной цены (ATL) в 0,00003449 USD . Каков объем торгов FM? Объем торгов за последние 24 часа для FM составляет -- USD . Вырастет ли FM в цене в этом году? FM может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FM для более подробного анализа.

