Felis is a 100% community-driven meme token. Born from the internet’s love for cats and crypto, Felis is here to claw its way up the charts — powered entirely by its community. Our mission? To grow together through strategic CEX and DEX listings, strong partnerships, and the unstoppable support of our holders. There’s no centralized team calling the shots — Felis thrives on collective decision-making, grassroots momentum, and pure meme energy. Felis is a 100% community-driven meme token. Born from the internet’s love for cats and crypto, Felis is here to claw its way up the charts — powered entirely by its community. Our mission? To grow together through strategic CEX and DEX listings, strong partnerships, and the unstoppable support of our holders. There’s no centralized team calling the shots — Felis thrives on collective decision-making, grassroots momentum, and pure meme energy.

Прогноз цены Felis (USD)

Сколько будет стоить Felis (FELIS) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Felis (FELIS) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Felis.

FELIS на местную валюту

Токеномика Felis (FELIS)

Понимание токеномики Felis (FELIS) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FELIS прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Felis (FELIS) Сколько стоит Felis (FELIS) на сегодня? Актуальная цена FELIS в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FELIS в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FELIS в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Felis? Рыночная капитализация FELIS составляет $ 23,19K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FELIS? Циркулирующее предложение FELIS составляет 311,12B USD . Какова была максимальная цена (ATH) FELIS? FELIS достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена FELIS за все время (ATL)? FELIS достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FELIS? Объем торгов за последние 24 часа для FELIS составляет -- USD . Вырастет ли FELIS в цене в этом году? FELIS может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FELIS для более подробного анализа.

