Что такое Feedz (FEEDZ)

Feedz is a comprehensive Web3 freelancer ecosystem that enables businesses to hire, manage, and pay freelancers with built-in trust and collaboration tools. FeedzPay is the core payment trust layer and escrow service, providing secure transactions and building trust in Web3 freelancer payments. UseFeedz complements this infrastructure as the collaboration platform, featuring social networking combined with professional tools including annotation systems and workflow management capabilities

Прогноз цены Feedz (USD)

Сколько будет стоить Feedz (FEEDZ) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Feedz (FEEDZ) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Feedz.

FEEDZ на местную валюту

Токеномика Feedz (FEEDZ)

Понимание токеномики Feedz (FEEDZ) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FEEDZ прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Feedz (FEEDZ) Сколько стоит Feedz (FEEDZ) на сегодня? Актуальная цена FEEDZ в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FEEDZ в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FEEDZ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Feedz? Рыночная капитализация FEEDZ составляет $ 12,74K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FEEDZ? Циркулирующее предложение FEEDZ составляет 999,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FEEDZ? FEEDZ достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена FEEDZ за все время (ATL)? FEEDZ достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов FEEDZ? Объем торгов за последние 24 часа для FEEDZ составляет -- USD . Вырастет ли FEEDZ в цене в этом году? FEEDZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FEEDZ для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Feedz (FEEDZ)