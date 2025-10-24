Что такое FartcoinCRO (PFFT)

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot's Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos! Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos. Why Fartcoin CRO Reigns Supreme 🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we're turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that'll leave you clutching your whoopee cushion. Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it's a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨ Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о FartcoinCRO (PFFT) Сколько стоит FartcoinCRO (PFFT) на сегодня? Актуальная цена PFFT в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена PFFT в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена PFFT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация FartcoinCRO? Рыночная капитализация PFFT составляет $ 13,24K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение PFFT? Циркулирующее предложение PFFT составляет 818,87M USD . Какова была максимальная цена (ATH) PFFT? PFFT достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена PFFT за все время (ATL)? PFFT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов PFFT? Объем торгов за последние 24 часа для PFFT составляет -- USD . Вырастет ли PFFT в цене в этом году? PFFT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены PFFT для более подробного анализа.

