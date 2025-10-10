Токеномика FartcoinCRO (PFFT)

Токеномика FartcoinCRO (PFFT)

Откройте для себя ключевую информацию о FartcoinCRO (PFFT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 09:32:45 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен FartcoinCRO (PFFT)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене FartcoinCRO (PFFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 19.62K
$ 19.62K$ 19.62K
Общее предложение:
$ 970.00M
$ 970.00M$ 970.00M
Оборотное предложение:
$ 825.65M
$ 825.65M$ 825.65M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 23.05K
$ 23.05K$ 23.05K
Исторический максимум:
$ 0
$ 0$ 0
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0
$ 0$ 0

Информация о FartcoinCRO (PFFT)

Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!

Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.

Why Fartcoin CRO Reigns Supreme

🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.

Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨

Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.

Официальный сайт:
https://www.fartcoincro.com/

Токеномика FartcoinCRO (PFFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики FartcoinCRO (PFFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов PFFT, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов PFFT.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PFFT, изучите текущую цену PFFT!

Прогноз цены PFFT

Хотите узнать, куда может двигаться PFFT? Наша страница прогноза цены PFFT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте

Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли
Самые быстрые листинги токенов среди бирж
№1 по ликвидности в индустрии
Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов
100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей
Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT
mc_how_why_title
Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT: Ваш самый легкий путь к криптовалюте!

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

Ознакомьтесь и примите «Пользовательское соглашение» и «Политику конфиденциальности»