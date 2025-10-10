Токеномика FartcoinCRO (PFFT)
Токеномика и анализ цен FartcoinCRO (PFFT)
Изучите ключевые данные о токеномике и цене FartcoinCRO (PFFT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.
Информация о FartcoinCRO (PFFT)
Fartcoin CRO ($PFFT) – 🚀💨 Sir Tootsalot’s Legendary Gas-Powered Meme Token on Cronos!
Step into the vault of stench and prepare for lift-off: Fartcoin is here to unleash the mightiest Whoopsie! the blockchain has ever smelled. Led by our noble (and notoriously noxious) mascot Sir Tootsalot 👑💨, $PFFT farts its way through Cronos, powered by the unstoppable #Crofam and fueled by pure meme chaos.
Why Fartcoin CRO Reigns Supreme
🌐 Stealth to Stardom: From a hush-hush domain grab and a fartastic new website to an impending Wolfstreet debut, we’re turning silent beginnings into a deafening roar. 🃏 NFT Stinkers: Mint your very own sound-powered FartCard in our NFT drop, each one a randomly generated stinker ready for battle in the Fart Card Battle Game. 🎮 GameFi Guffaws: Dive into the Whoopsie! Gamble and laugh through every rip-roaring turn. Use $PFFT to unlock secret stances. 🏆 Leaderboards & Loot: Climb the ranks in our Gas Wars, the stinkiest champions snag real-world prizes, eternal bragging rights, and front-row seats to Season 2: Bubble Trouble. 🤝 Meme-tastic Community: Join forces with meme influencers, Degen streamers, and the wildest #Crofam crew. Collabs, contests, airdrops and chaos await plus teasers that’ll leave you clutching your whoopee cushion.
Get ready to light the fuse: Fartcoin CRO ($PFFT) is more than a token, it’s a full-blown gas revolution. Because when the stink rises… so do we. 💩✨
Use $PFFT in our Whoopsie game! Battle in our card game and keep your gas tank topped for endless fun.
Токеномика FartcoinCRO (PFFT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования
Понимание токеномики FartcoinCRO (PFFT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.
Ключевые метрики и принципы их расчета:
Общее предложение:
Максимальное количество токенов PFFT, которые есть или будут созданы.
Оборотное предложение:
Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.
Макс. предложение:
Жесткий лимит на общее количество токенов PFFT.
FDV (полностью разводненная стоимость):
Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.
Уровень инфляции:
Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.
Почему эти метрики важны для трейдеров?
Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.
Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.
Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.
Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.
Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой PFFT, изучите текущую цену PFFT!
Хотите узнать, куда может двигаться PFFT? Наша страница прогноза цены PFFT объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.
Отказ от ответственности
Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.
