Цена EVOLVE NETWORK (EVOLVE)
Текущая цена EVOLVE NETWORK (EVOLVE) сегодня составляет 0.00075966 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 2.13M USD. Цена EVOLVE к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка EVOLVE NETWORK:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 69.95K USD
- Изменение цены EVOLVE NETWORK в течение дня составляет +50.03%
- Оборотное предложение составляет 2.80B USD
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За сегодня изменение цены EVOLVE NETWORK на USD составило $ +0.00025333.
За последние 30 дней изменение цены EVOLVE NETWORK на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены EVOLVE NETWORK на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены EVOLVE NETWORK на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ +0.00025333
|+50.03%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен EVOLVE NETWORK: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+3.53%
+50.03%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Evolve Network is a decentralized compute platform designed to democratize AI agents creation, specifically using LLMs hosted on a global GPU grid. Enabling users worldwide to interact with and develop advanced LLM agents through peer-to-peer distributed inferencing (and finetuning) with memory (data hub) and 3rd party tools. The Network supports running open-source LLMs like Llama-3 and Mixtral using peer-to-peer protocol, allowing even the largest models to be sharded and distributed across multiple peers' GPUs for efficient inference and interaction. Users can easily build AI agents on the web app, using either local or decentralized compute resources. They can create, share, and utilize AI agents, access public agents, and contribute their GPU computing power for the community's benefit. It also empowers users to develop AI agents on top of existing ones. The platform operates as a Decentralized Autonomous Organization (DAO), for decentralized creation and deployment of AI agents. The mission is to ground AI in collective human intelligence, facilitating a journey to evolve digital intelligence with humans at its core.
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RM0.0033576972
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₺0.027309777
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¥0.1164027018
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₹0.0662347554
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