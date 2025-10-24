Что такое ErectusDAO (YUGE)

$YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page. $YUGE is a governance token, serving solely for decision-making within the DAO. It does not represent an investment or an opportunity for economic gain. $YUGE holders should not expect any form of financial return from purchasing this token. Its purpose is exclusively to enable participation in governance decisions, without any implied promise of financial profit. $YUGE enables token holders to: Curate and fund high-impact male sexual health research. Incubate significant intellectual property in the field of regenerative urology, andrology and men's health. Determine the governance of such intellectual property Govern the ErectusDAO treasury. ErectusDAO is funding innovative research in the field of andrology and male sexual health with a focus on regenerative strategies and longevity. Current projects are coming soon. Researchers can apply by submitting an application on the Projects page.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник ErectusDAO (YUGE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены ErectusDAO (USD)

Сколько будет стоить ErectusDAO (YUGE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов ErectusDAO (YUGE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для ErectusDAO.

Проверьте прогноз цены ErectusDAO!

YUGE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика ErectusDAO (YUGE)

Понимание токеномики ErectusDAO (YUGE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена YUGE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о ErectusDAO (YUGE) Сколько стоит ErectusDAO (YUGE) на сегодня? Актуальная цена YUGE в USD – 0,186414 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена YUGE в USD? $ 0,186414 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена YUGE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация ErectusDAO? Рыночная капитализация YUGE составляет $ 297,38K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение YUGE? Циркулирующее предложение YUGE составляет 1,60M USD . Какова была максимальная цена (ATH) YUGE? YUGE достиг максимальной цены (ATH) в 0,281013 USD . Какова была минимальная цена YUGE за все время (ATL)? YUGE достиг минимальной цены (ATL) в 0,178234 USD . Каков объем торгов YUGE? Объем торгов за последние 24 часа для YUGE составляет -- USD . Вырастет ли YUGE в цене в этом году? YUGE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены YUGE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии ErectusDAO (YUGE)