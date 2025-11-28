Что такое YUGE

Токеномика ErectusDAO (YUGE) Откройте для себя ключевую информацию о ErectusDAO (YUGE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен ErectusDAO (YUGE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене ErectusDAO (YUGE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 241,43K $ 241,43K $ 241,43K Общее предложение: $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M Оборотное предложение: $ 1,60M $ 1,60M $ 1,60M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 241,43K $ 241,43K $ 241,43K Исторический максимум: $ 0,281013 $ 0,281013 $ 0,281013 Исторический минимум: $ 0,13635 $ 0,13635 $ 0,13635 Текущая цена: $ 0,151342 $ 0,151342 $ 0,151342 Узнайте больше о цене ErectusDAO (YUGE) Купить YUGE сейчас!

Информация о ErectusDAO (YUGE) Официальный сайт: https://erectusdao.org/

Токеномика ErectusDAO (YUGE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики ErectusDAO (YUGE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов YUGE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов YUGE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой YUGE, изучите текущую цену YUGE!

Прогноз цены YUGE Хотите узнать, куда может двигаться YUGE? Наша страница прогноза цены YUGE объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена YUGE прямо сейчас!

