Что такое EquitEdge (EEG)

EquitEdge' s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one's entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

Прогноз цены EquitEdge (USD)

Сколько будет стоить EquitEdge (EEG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов EquitEdge (EEG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для EquitEdge.

EEG на местную валюту

Токеномика EquitEdge (EEG)

Понимание токеномики EquitEdge (EEG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EEG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EquitEdge (EEG) Сколько стоит EquitEdge (EEG) на сегодня? Актуальная цена EEG в USD – 0,05005 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена EEG в USD? $ 0,05005 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена EEG в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация EquitEdge? Рыночная капитализация EEG составляет $ 20,02M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение EEG? Циркулирующее предложение EEG составляет 400,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) EEG? EEG достиг максимальной цены (ATH) в 0,058283 USD . Какова была минимальная цена EEG за все время (ATL)? EEG достиг минимальной цены (ATL) в 0,04823955 USD . Каков объем торгов EEG? Объем торгов за последние 24 часа для EEG составляет -- USD . Вырастет ли EEG в цене в этом году? EEG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EEG для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии EquitEdge (EEG)