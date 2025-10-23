Текущая цена EquitEdge сегодня составляет 0,05005 USD. Следите за обновлениями цены EEG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EEG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена EquitEdge сегодня составляет 0,05005 USD. Следите за обновлениями цены EEG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены EEG прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о EEG

Информация о цене EEG

Whitepaper EEG

Официальный сайт EEG

Токеномика EEG

Прогноз цен EEG

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип EquitEdge

Цена EquitEdge (EEG)

Не в листинге

Текущая цена 1 EEG в USD:

$0,05005
$0,05005$0,05005
0,00%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены EquitEdge (EEG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:38:36 (UTC+8)

Информация о ценах EquitEdge (EEG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,05005
$ 0,05005$ 0,05005
Мин 24Ч
$ 0,05005
$ 0,05005$ 0,05005
Макс 24Ч

$ 0,05005
$ 0,05005$ 0,05005

$ 0,05005
$ 0,05005$ 0,05005

$ 0,058283
$ 0,058283$ 0,058283

$ 0,04823955
$ 0,04823955$ 0,04823955

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Текущая цена EquitEdge (EEG) составляет $0,05005. За последние 24 часа EEG торговался в диапазоне от $ 0,05005 до $ 0,05005, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена EEG за все время составляет $ 0,058283, а минимальная – $ 0,04823955.

Что касается краткосрочной динамики, EEG изменился на 0,00% за последний час, на 0,00% за 24 часа и на 0,00% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация EquitEdge (EEG)

$ 20,02M
$ 20,02M$ 20,02M

--
----

$ 25,02M
$ 25,02M$ 25,02M

400,00M
400,00M 400,00M

500 000 000,0
500 000 000,0 500 000 000,0

Текущая рыночная капитализация EquitEdge составляет $ 20,02M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение EEG составляет 400,00M, а общее предложение – 500000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 25,02M.

История цен EquitEdge (EEG) в USD

За сегодня изменение цены EquitEdge на USD составило $ 0,0.
За последние 30 дней изменение цены EquitEdge на USD составило $ -0,0000431431.
За последние 60 дней изменение цены EquitEdge на USD составило $ -0,0027214487.
За последние 90 дней изменение цены EquitEdge на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0,00,00%
30 дней$ -0,0000431431-0,08%
60 дней$ -0,0027214487-5,43%
90 дней$ 0--

Что такое EquitEdge (EEG)

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник EquitEdge (EEG)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены EquitEdge (USD)

Сколько будет стоить EquitEdge (EEG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов EquitEdge (EEG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для EquitEdge.

Проверьте прогноз цены EquitEdge!

EEG на местную валюту

Токеномика EquitEdge (EEG)

Понимание токеномики EquitEdge (EEG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена EEG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EquitEdge (EEG)

Сколько стоит EquitEdge (EEG) на сегодня?
Актуальная цена EEG в USD – 0,05005 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена EEG в USD?
Текущая цена EEG в USD составляет $ 0,05005. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация EquitEdge?
Рыночная капитализация EEG составляет $ 20,02M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение EEG?
Циркулирующее предложение EEG составляет 400,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) EEG?
EEG достиг максимальной цены (ATH) в 0,058283 USD.
Какова была минимальная цена EEG за все время (ATL)?
EEG достиг минимальной цены (ATL) в 0,04823955 USD.
Каков объем торгов EEG?
Объем торгов за последние 24 часа для EEG составляет -- USD.
Вырастет ли EEG в цене в этом году?
EEG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EEG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:38:36 (UTC+8)

Важные обновления индустрии EquitEdge (EEG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.