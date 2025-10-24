Что такое EchoMetrix (MTX)

EchoMetrix is a cross-chain analytics and rewards ecosystem that transforms reputation and influence into measurable, on-chain value. By combining wallet activity and social engagement (like tweets, mentions, and trends), EchoMetrix calculates a unique EchoScore for every user — a transparent reputation metric that powers rewards, rankings, and project discovery. The platform includes tools like: MetrixRadar (real-time trend tracker), Community Share (revenue distribution to contributors), Agent AI (trend-predictive automation), and MTXPad (token launch system with a bonding-curve-based graduation model called MTXFuel). At its core, EchoMetrix helps communities track what's real, reward what matters, and build with credibility across Ethereum and beyond — all powered by the $MTX token.

Прогноз цены EchoMetrix (USD)

MTX на местную валюту

Токеномика EchoMetrix (MTX)

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EchoMetrix (MTX) Сколько стоит EchoMetrix (MTX) на сегодня? Актуальная цена MTX в USD – 0,00007761 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена MTX в USD? $ 0,00007761 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена MTX в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация EchoMetrix? Рыночная капитализация MTX составляет $ 7,76K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение MTX? Циркулирующее предложение MTX составляет 100,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) MTX? MTX достиг максимальной цены (ATH) в 0,00061274 USD . Какова была минимальная цена MTX за все время (ATL)? MTX достиг минимальной цены (ATL) в 0,00005309 USD . Каков объем торгов MTX? Объем торгов за последние 24 часа для MTX составляет -- USD . Вырастет ли MTX в цене в этом году? MTX может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены MTX для более подробного анализа.

