Что такое Jump Tom (JUMP)

Jump Tom – это инновационная блокчейн-игра, сочетающая классическую механику прыжков с экономической моделью Web3, развернутая в экосистеме BNB Chain. Вдохновленная всемирно известной игрой «Jump Jump», она улучшает геймплей за счет оптимизированного ИИ-управления и вводит децентрализованное PVP-соревнование + двойные стимулы, пересматривая границы «Играй и зарабатывай».

Токеномика Jump Tom (JUMP)

Понимание токеномики Jump Tom (JUMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JUMP прямо сейчас!

Источники Jump Tom

Для более глубокого понимания Jump Tom рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jump Tom Сколько стоит Jump Tom (JUMP) на сегодня? Актуальная цена JUMP в USD – 0,000094 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена JUMP в USD? $ 0,000094 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена JUMP в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Jump Tom? Рыночная капитализация JUMP составляет -- USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение JUMP? Циркулирующее предложение JUMP составляет -- USD . Какова была максимальная цена (ATH) JUMP? JUMP достиг максимальной цены (ATH) в -- USD . Какова была минимальная цена JUMP за все время (ATL)? JUMP достиг минимальной цены (ATL) в -- USD . Каков объем торгов JUMP? Объем торгов за последние 24 часа для JUMP составляет $ 33,62K USD . Вырастет ли JUMP в цене в этом году? JUMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JUMP для более подробного анализа.

