Текущая цена Jump Tom сегодня составляет 0.000094 USD. Следите за обновлениями цены JUMP к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены JUMP прямо сейчас на MEXC.

Логотип Jump Tom

Jump Tom Курс (JUMP)

Текущая цена 1 JUMP в USD:

-21,66%1D
График цены Jump Tom (JUMP) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 04:01:23 (UTC+8)

Информация о ценах Jump Tom (JUMP) (USD)

Текущая цена Jump Tom (JUMP) составляет $ 0,000094. За последние 24 часа JUMP торговался в диапазоне от $ 0,000081 до $ 0,000284, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена JUMP за все время составляет --, а минимальная – --.

Что касается краткосрочной динамики, JUMP изменился на -9,62% за последний час, на -21,66% за 24 часа и на -90,60% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Jump Tom (JUMP)

$ 33,62K
$ 33,62K$ 33,62K

$ 94,00K
$ 94,00K$ 94,00K

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

BSC

Текущая рыночная капитализация Jump Tom составляет --, при 24-часовом объеме торгов $ 33,62K. Циркулируещее обращение JUMP составляет --, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 94,00K.

История цен Jump Tom (JUMP) в USD

Отслеживайте изменения цены Jump Tom за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0,00002599-21,66%
30 дней$ -0,000906-90,60%
60 дней$ -0,000906-90,60%
90 дней$ -0,000906-90,60%
Изменение цены Jump Tom сегодня

Сегодня для JUMP зафиксировано изменение $ -0,00002599 (-21,66%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Jump Tom за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на $ -0,000906 (-90,60%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Jump Tom за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то JUMP изменился на $ -0,000906 (-90,60%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Jump Tom за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по $ -0,000906 (-90,60%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Jump Tom (JUMP)?

Просмотеть страницу истории цен Jump Tom.

Что такое Jump Tom (JUMP)

Jump Tom – это инновационная блокчейн-игра, сочетающая классическую механику прыжков с экономической моделью Web3, развернутая в экосистеме BNB Chain. Вдохновленная всемирно известной игрой «Jump Jump», она улучшает геймплей за счет оптимизированного ИИ-управления и вводит децентрализованное PVP-соревнование + двойные стимулы, пересматривая границы «Играй и зарабатывай».

Jump Tom доступен на MEXC, обеспечивая удобство покупки, удержания, перевода и стейкинга токена непосредственно на нашей платформе. Независимо от того, являетесь ли вы опытным инвестором или новичком в мире криптовалют, MEXC предлагает удобный интерфейс и множество инструментов для эффективного управления вашими инвестициями в Jump Tom. Для получения более подробной информации об этом токене мы приглашаем вас посетить нашу страницу, посвященную знакомству с цифровыми активами.

Кроме того, вы можете:
- Проверить доступность стейкинга JUMP, чтобы узнать, как вы можете заработать вознаграждение на своих активах.
- Прочитать обзоры и аналитику о Jump Tom в нашем блоге, чтобы оставаться в курсе последних тенденций рынка и мнений экспертов.

Наши комплексные ресурсы созданы для того, чтобы сделать ваш процесс покупки Jump Tom простым и информативным, гарантируя, что у вас есть все инструменты и знания, необходимые для уверенного инвестирования.

Прогноз цены Jump Tom (USD)

Сколько будет стоить Jump Tom (JUMP) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Jump Tom (JUMP) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Jump Tom.

Проверьте прогноз цены Jump Tom!

Токеномика Jump Tom (JUMP)

Понимание токеномики Jump Tom (JUMP) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена JUMP прямо сейчас!

Как купить Jump Tom (JUMP)

Ищете как купить Jump Tom? Процесс прост и не требует особых усилий! Вы можете легко приобрести Jump Tom на MEXC, следуя нашему пошаговому руководству по покупке. Мы предоставляем вам подробные инструкции и видеоуроки, демонстрирующие, как зарегистрироваться на MEXC и использовать различные удобные способы оплаты.

JUMP на местную валюту

Источники Jump Tom

Для более глубокого понимания Jump Tom рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

Официальный сайт Jump Tom
Обозреватель блоков

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Jump Tom

Сколько стоит Jump Tom (JUMP) на сегодня?
Актуальная цена JUMP в USD – 0,000094 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена JUMP в USD?
Текущая цена JUMP в USD составляет $ 0,000094. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Jump Tom?
Рыночная капитализация JUMP составляет -- USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение JUMP?
Циркулирующее предложение JUMP составляет -- USD.
Какова была максимальная цена (ATH) JUMP?
JUMP достиг максимальной цены (ATH) в -- USD.
Какова была минимальная цена JUMP за все время (ATL)?
JUMP достиг минимальной цены (ATL) в -- USD.
Каков объем торгов JUMP?
Объем торгов за последние 24 часа для JUMP составляет $ 33,62K USD.
Вырастет ли JUMP в цене в этом году?
JUMP может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены JUMP для более подробного анализа.
Важные обновления индустрии Jump Tom (JUMP)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Главные новости

ChainLink оказался одним из самых пострадавших альткоинов из топ-20

October 20, 2025

Поддержка усиливается: эфир пытается закрепиться выше $4000

October 18, 2025

Волатильность BTC обострилась до максимума с марта 2025 года

October 15, 2025
