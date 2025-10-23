Что такое Dvision Network (DVI)

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it's a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dvision Network (DVI) Сколько стоит Dvision Network (DVI) на сегодня? Актуальная цена DVI в USD – 0,00457941 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DVI в USD? $ 0,00457941 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DVI в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Dvision Network? Рыночная капитализация DVI составляет $ 1,13M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DVI? Циркулирующее предложение DVI составляет 246,77M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DVI? DVI достиг максимальной цены (ATH) в 3,05 USD . Какова была минимальная цена DVI за все время (ATL)? DVI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00415325 USD . Каков объем торгов DVI? Объем торгов за последние 24 часа для DVI составляет -- USD . Вырастет ли DVI в цене в этом году? DVI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DVI для более подробного анализа.

