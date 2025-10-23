Текущая цена Dvision Network сегодня составляет 0,00457941 USD. Следите за обновлениями цены DVI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DVI прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Dvision Network сегодня составляет 0,00457941 USD. Следите за обновлениями цены DVI к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DVI прямо сейчас на MEXC.

Цена Dvision Network (DVI)

Текущая цена 1 DVI в USD:

$0,00458071
$0,00458071
+2,00%1D
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации.
График цены Dvision Network (DVI) в реальном времени
Информация о ценах Dvision Network (DVI) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
Мин 24Ч
Макс 24Ч

-0,38%

+2,34%

-2,28%

-2,28%

Текущая цена Dvision Network (DVI) составляет $0,00457941. За последние 24 часа DVI торговался в диапазоне от $ 0,00444153 до $ 0,0046174, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DVI за все время составляет $ 3,05, а минимальная – $ 0,00415325.

Что касается краткосрочной динамики, DVI изменился на -0,38% за последний час, на +2,34% за 24 часа и на -2,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Dvision Network (DVI)

Текущая рыночная капитализация Dvision Network составляет $ 1,13M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DVI составляет 246,77M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 4,59M.

История цен Dvision Network (DVI) в USD

За сегодня изменение цены Dvision Network на USD составило $ +0,00010484.
За последние 30 дней изменение цены Dvision Network на USD составило $ -0,0011191308.
За последние 60 дней изменение цены Dvision Network на USD составило $ -0,0021760838.
За последние 90 дней изменение цены Dvision Network на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00010484+2,34%
30 дней$ -0,0011191308-24,43%
60 дней$ -0,0021760838-47,51%
90 дней$ 0--

Что такое Dvision Network (DVI)

Dvision Network is essentially a blockchain-based VR content ecosystem, which also powers the NFT marketplace within virtual reality. Dvision Network presents a new virtual reality world, where humanity can lead an affluent life, at the very center of the ICT based fourth industrial revolution. In fact, to be more precise, Dvision has 3 important platform pillars, which can be explained briefly as an NFT marketplace (VR-Market), where you can also create and trade unique items; Tailored Virtual Reality (VR-Space), where you can customize and acquire the virtual space; Collection of VR-Spaces (VR-City), it’s a public VR world, where you can enjoy the metaverse with other users.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Dvision Network (DVI)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Dvision Network (USD)

Сколько будет стоить Dvision Network (DVI) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dvision Network (DVI) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dvision Network.

Проверьте прогноз цены Dvision Network!

DVI на местную валюту

Токеномика Dvision Network (DVI)

Понимание токеномики Dvision Network (DVI) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DVI прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dvision Network (DVI)

Сколько стоит Dvision Network (DVI) на сегодня?
Актуальная цена DVI в USD – 0,00457941 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DVI в USD?
Текущая цена DVI в USD составляет $ 0,00457941. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Dvision Network?
Рыночная капитализация DVI составляет $ 1,13M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DVI?
Циркулирующее предложение DVI составляет 246,77M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DVI?
DVI достиг максимальной цены (ATH) в 3,05 USD.
Какова была минимальная цена DVI за все время (ATL)?
DVI достиг минимальной цены (ATL) в 0,00415325 USD.
Каков объем торгов DVI?
Объем торгов за последние 24 часа для DVI составляет -- USD.
Вырастет ли DVI в цене в этом году?
DVI может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DVI для более подробного анализа.
