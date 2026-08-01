Какова текущая цена торговли Ducky Capital AI?

Ducky Capital AI (DCAI) в настоящее время оценивается в ₽ RUB, что отражает изменение цены на уровне -0.07% за последние 24 часа. Эта цена представляет собой последний агрегированный рыночный курс, рассчитанный по основным биржам и постоянно обновляющийся с учетом актуальной рыночной активности.

Какие факторы влияют на движение цены Ducky Capital AI сегодня?

Недавнее изменение цены за последние 24 часа обусловлено сочетанием рыночных настроений, колебаний ликвидности и общей динамики в секторе Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,DeFAI. Более широкие экономические тенденции и on-chain активность на -- также могут способствовать краткосрочной волатильности.

Насколько высока торговая активность по DCAI?

Инвесторы обеспечили оборот в размере ₽-- за последние 24 часа, что свидетельствует об активном участии. Более высокий объем обычно указывает на растущую уверенность и улучшенное определение цены.

Каково положение Ducky Capital AI на мировом крипторынке?

В настоящее время он занимает #8003 место по рыночной капитализации, составляющей ₽2169103.0113394768000, что ставит его в число наиболее устоявшихся активов в своем секторе.

Что нам говорит количество находящихся в обращении токенов DCAI?

При наличии 675881598.783833 токенов в обращении уровень предложения играет важную роль в определении дефицита, долгосрочной инфляции и рыночной оценки.

Как текущая цена соотносится с недавней динамикой Ducky Capital AI?

Диапазон цен между ₽ и ₽ за последние 24 часа подчеркивает внутридневную волатильность и помогает трейдерам оценивать краткосрочные возможности для торговли.

Как Ducky Capital AI сравнивается с аналогичными активами?

По сравнению с другими токенами категории Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Applications,DeFAI, DCAI продолжает демонстрировать конкурентоспособную динамику, поддерживаемую стабильным объемом торговли и постоянным интересом как со стороны розничных, так и институциональных участников.