Цена Drunk Chicken Centipede (DCC)
Текущая цена Drunk Chicken Centipede (DCC) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 20.27K USD. Цена DCC к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Drunk Chicken Centipede:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 629.12 USD
- Изменение цены Drunk Chicken Centipede в течение дня составляет -6.87%
- Оборотное предложение составляет 999.91M USD
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За сегодня изменение цены Drunk Chicken Centipede на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Drunk Chicken Centipede на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Drunk Chicken Centipede на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Drunk Chicken Centipede на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-6.87%
|30 дней
|$ 0
|-39.82%
|60 дней
|$ 0
|-40.16%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Drunk Chicken Centipede: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
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-6.87%
+8.94%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Thou shalt not jeet: for selling in panic is to forsake the long-term blessings of the Chicken Centipede. -Thou shalt not waste beer: for each drop spilled is a lost transaction. -Honor thy blockchain and thy fellow hodlers. -Thou shalt not covet thy neighbor's tokens, unless they're offering a trade. -Thou shalt not bear false witness against thy memecoin's value. The Sacred Sip: Life begins with the first sip of beer, for it is the nectar of the gods, delivered through the divine beak of the Chicken Centipede. The Cluck of Communion: Followers must gather at the 'Coop of Cheers' every Sunday, or 'Cluckday', to share in the communal drinking of beer, celebrating the unity of all drinkers. The Pilgrimage of the Pint: Every believer must undertake a pilgrimage to the holy land of Hops, where the first Chicken Centipede was said to have turned water into beer. The Egg of Eternity: Eggs laid by the Chicken Centipede are considered sacred. They symbolize rebirth and are used in rituals to bless new breweries. The Brewmaster's Bible: A scripture written in puns and beer recipes, where each parable ends with "And lo, the brew was good." The Festival of Fizz: An annual celebration where followers wear centipede costumes with chicken heads, dance to the 'Beak Boogie', and compete in the 'Great Guzzle Games
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