Что такое Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Drop Staked INIT (DEINIT) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Drop Staked INIT (USD)

Сколько будет стоить Drop Staked INIT (DEINIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Drop Staked INIT (DEINIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Drop Staked INIT.

Проверьте прогноз цены Drop Staked INIT!

DEINIT на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Drop Staked INIT (DEINIT)

Понимание токеномики Drop Staked INIT (DEINIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DEINIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Drop Staked INIT (DEINIT) Сколько стоит Drop Staked INIT (DEINIT) на сегодня? Актуальная цена DEINIT в USD – 0,250644 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DEINIT в USD? $ 0,250644 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DEINIT в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Drop Staked INIT? Рыночная капитализация DEINIT составляет $ 15,76K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DEINIT? Циркулирующее предложение DEINIT составляет 62,89K USD . Какова была максимальная цена (ATH) DEINIT? DEINIT достиг максимальной цены (ATH) в 0,788788 USD . Какова была минимальная цена DEINIT за все время (ATL)? DEINIT достиг минимальной цены (ATL) в 0,236258 USD . Каков объем торгов DEINIT? Объем торгов за последние 24 часа для DEINIT составляет -- USD . Вырастет ли DEINIT в цене в этом году? DEINIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEINIT для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Drop Staked INIT (DEINIT)