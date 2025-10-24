Текущая цена Drop Staked INIT сегодня составляет 0,250644 USD. Следите за обновлениями цены DEINIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DEINIT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Drop Staked INIT сегодня составляет 0,250644 USD. Следите за обновлениями цены DEINIT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DEINIT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Drop Staked INIT

Цена Drop Staked INIT (DEINIT)

Текущая цена 1 DEINIT в USD:

$0,250644
+6,00%1D
USD
График цены Drop Staked INIT (DEINIT) в реальном времени
Информация о ценах Drop Staked INIT (DEINIT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,236258
Мин 24Ч
$ 0,251786
Макс 24Ч

$ 0,236258
$ 0,251786
$ 0,788788
$ 0,236258
+0,94%

+6,09%

-16,64%

-16,64%

Текущая цена Drop Staked INIT (DEINIT) составляет $0,250644. За последние 24 часа DEINIT торговался в диапазоне от $ 0,236258 до $ 0,251786, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DEINIT за все время составляет $ 0,788788, а минимальная – $ 0,236258.

Что касается краткосрочной динамики, DEINIT изменился на +0,94% за последний час, на +6,09% за 24 часа и на -16,64% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Drop Staked INIT (DEINIT)

$ 15,76K
$ 15,76K$ 15,76K

--
----

$ 15,76K
$ 15,76K$ 15,76K

62,89K
62,89K 62,89K

62 893,84797
62 893,84797 62 893,84797

Текущая рыночная капитализация Drop Staked INIT составляет $ 15,76K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DEINIT составляет 62,89K, а общее предложение – 62893.84797. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 15,76K.

История цен Drop Staked INIT (DEINIT) в USD

За сегодня изменение цены Drop Staked INIT на USD составило $ +0,0143863.
За последние 30 дней изменение цены Drop Staked INIT на USD составило $ -0,1223277566.
За последние 60 дней изменение цены Drop Staked INIT на USD составило $ -0,1519693171.
За последние 90 дней изменение цены Drop Staked INIT на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,0143863+6,09%
30 дней$ -0,1223277566-48,80%
60 дней$ -0,1519693171-60,63%
90 дней$ 0--

Что такое Drop Staked INIT (DEINIT)

Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido & the first member of Lido Alliance, deployed as an Integrated App on Neutron.

Drop allows users to liquid-stake various Interchain assets (such as Cosmos ATOM, Celestia TIA, Neutron NTRN, Initia INIT etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the the assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Drop Staked INIT (DEINIT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Drop Staked INIT (USD)

Сколько будет стоить Drop Staked INIT (DEINIT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Drop Staked INIT (DEINIT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Drop Staked INIT.

Проверьте прогноз цены Drop Staked INIT!

DEINIT на местную валюту

Токеномика Drop Staked INIT (DEINIT)

Понимание токеномики Drop Staked INIT (DEINIT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DEINIT прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Drop Staked INIT (DEINIT)

Сколько стоит Drop Staked INIT (DEINIT) на сегодня?
Актуальная цена DEINIT в USD – 0,250644 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DEINIT в USD?
Текущая цена DEINIT в USD составляет $ 0,250644. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Drop Staked INIT?
Рыночная капитализация DEINIT составляет $ 15,76K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DEINIT?
Циркулирующее предложение DEINIT составляет 62,89K USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DEINIT?
DEINIT достиг максимальной цены (ATH) в 0,788788 USD.
Какова была минимальная цена DEINIT за все время (ATL)?
DEINIT достиг минимальной цены (ATL) в 0,236258 USD.
Каков объем торгов DEINIT?
Объем торгов за последние 24 часа для DEINIT составляет -- USD.
Вырастет ли DEINIT в цене в этом году?
DEINIT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEINIT для более подробного анализа.
