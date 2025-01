Что такое Doge Token (DOGET)

The Doge community has always been about fun and humor. We propose a move from a more hobby driven blockchain technology to the most secure and advanced: Stellar. We saw a lot of opportunities with Dogecoin, but due to it’s shrinking community we build an alternative: Doge Token.

Источник Doge Token (DOGET) Официальный веб-сайт