Токеномика Doge Token (DOGET) Откройте для себя ключевую информацию о Doge Token (DOGET), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Doge Token (DOGET) The Doge community has always been about fun and humor. We propose a move from a more hobby driven blockchain technology to the most secure and advanced: Stellar. We saw a lot of opportunities with Dogecoin, but due to it’s shrinking community we build an alternative: Doge Token. Официальный сайт: https://www.doge-token.com/ Купить DOGET сейчас!

Токеномика и анализ цен Doge Token (DOGET) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Doge Token (DOGET), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Общее предложение: $ 9,98B $ 9,98B $ 9,98B Оборотное предложение: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (полностью разводненная стоимость): $ 330,26K $ 330,26K $ 330,26K Исторический максимум: $ 0,00197932 $ 0,00197932 $ 0,00197932 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Doge Token (DOGET)

Токеномика Doge Token (DOGET): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Doge Token (DOGET) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGET, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGET. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGET, изучите текущую цену DOGET!

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