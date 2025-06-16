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Цена Dippy Speech (SN58)

USD

График цены Dippy Speech (SN58) в реальном времени

$1,24
$1,24$1,24
+3,90%(1D)

Цена Dippy Speech (SN58) сегодня

Текущая цена Dippy Speech (SN58) сегодня составляет 1,24 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1,59M USD. Цена SN58 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dippy Speech:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Dippy Speech в течение дня составляет +3,91%
- Оборотное предложение составляет 1,28M USD

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Ценовые показатели Dippy Speech (SN58) - USD

За сегодня изменение цены Dippy Speech на USD составило $ +0,04687204.
За последние 30 дней изменение цены Dippy Speech на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dippy Speech на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dippy Speech на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,04687204+3,91%
30 дней$ 0--
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Анализ цен Dippy Speech (SN58)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Dippy Speech: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 1,089
$ 1,089$ 1,089

$ 1,24
$ 1,24$ 1,24

$ 1,52
$ 1,52$ 1,52

+0,92%

+3,91%

-8,73%

Рыночная информация Dippy Speech (SN58)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 1,59M
$ 1,59M$ 1,59M

--
----

1,28M
1,28M 1,28M

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Источник Dippy Speech (SN58)

Официальный веб-сайт

Токеномика Dippy Speech (SN58)

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SN58 на местную валюту

1 SN58 к VND
32 630,6
1 SN58 к AUD
A$1,8848
1 SN58 к GBP
0,9052
1 SN58 к EUR
1,0664
1 SN58 к USD
$1,24
1 SN58 к MYR
RM5,2576
1 SN58 к TRY
48,8064
1 SN58 к JPY
¥178,5104
1 SN58 к RUB
97,4888
1 SN58 к INR
106,5408
1 SN58 к IDR
Rp20 327,8656
1 SN58 к KRW
1 680,2124
1 SN58 к PHP
69,7252
1 SN58 к EGP
￡E.62,3224
1 SN58 к BRL
R$6,82
1 SN58 к CAD
C$1,674
1 SN58 к BDT
151,5776
1 SN58 к NGN
1 916,5316
1 SN58 к UAH
51,522
1 SN58 к VES
Bs124
1 SN58 к PKR
Rs350,8704
1 SN58 к KZT
635,562
1 SN58 к THB
฿40,2008
1 SN58 к TWD
NT$36,4684
1 SN58 к AED
د.إ4,5508
1 SN58 к CHF
Fr1,0044
1 SN58 к HKD
HK$9,7216
1 SN58 к MAD
.د.م11,284
1 SN58 к MXN
$23,3864