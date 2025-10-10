Токеномика DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Откройте для себя ключевую информацию о DFDV Staked SOL (DFDVSOL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DFDV Staked SOL (DFDVSOL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 90,75M $ 90,75M $ 90,75M Общее предложение: $ 396,06K $ 396,06K $ 396,06K Оборотное предложение: $ 396,06K $ 396,06K $ 396,06K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 90,75M $ 90,75M $ 90,75M Исторический максимум: $ 259,77 $ 259,77 $ 259,77 Исторический минимум: $ 150,48 $ 150,48 $ 150,48 Текущая цена: $ 229,1 $ 229,1 $ 229,1 Узнайте больше о цене DFDV Staked SOL (DFDVSOL) Купить DFDVSOL сейчас!

Информация о DFDV Staked SOL (DFDVSOL) DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment. Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment. Официальный сайт: https://defidevcorp.com/

Токеномика DFDV Staked SOL (DFDVSOL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DFDV Staked SOL (DFDVSOL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DFDVSOL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DFDVSOL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DFDVSOL, изучите текущую цену DFDVSOL!

