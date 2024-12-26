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Цена Dejitaru Hoshi (HOSHI)

USD

График цены Dejitaru Hoshi (HOSHI) в реальном времени

$0.00014502
$0.00014502$0.00014502
+5.40%(1D)

Цена Dejitaru Hoshi (HOSHI) сегодня

Текущая цена Dejitaru Hoshi (HOSHI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 145.02K USD. Цена HOSHI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Dejitaru Hoshi:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 2.97K USD
- Изменение цены Dejitaru Hoshi в течение дня составляет +5.44%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD

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Ценовые показатели Dejitaru Hoshi (HOSHI) - USD

За сегодня изменение цены Dejitaru Hoshi на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Dejitaru Hoshi на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Dejitaru Hoshi на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Dejitaru Hoshi на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5.44%
30 дней$ 0+57.14%
60 дней$ 0+101.17%
90 дней$ 0--

Анализ цен Dejitaru Hoshi (HOSHI)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Dejitaru Hoshi: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00551356
$ 0.00551356$ 0.00551356

+0.36%

+5.44%

+0.06%

Рыночная информация Dejitaru Hoshi (HOSHI)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 145.02K
$ 145.02K$ 145.02K

$ 2.97K
$ 2.97K$ 2.97K

1.00B
1.00B 1.00B

Что такое Dejitaru Hoshi (HOSHI)

Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us.

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Источник Dejitaru Hoshi (HOSHI)

Официальный веб-сайт

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HOSHI на местную валюту

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