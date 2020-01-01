Токеномика Dejitaru Hoshi (HOSHI) Откройте для себя ключевую информацию о Dejitaru Hoshi (HOSHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Dejitaru Hoshi (HOSHI) Hoshi is the guiding star of crypto. With its community ran structure and pure tokenomics, it sets the standard for cryptocurrency projects. No tax, renounced contract, and burned liquidity (locked forever) make it a safe choice. The fun and engaging community bring Hoshi to life. We are all made of stardust. We are all Hoshi! Dejitaru Hoshi embodies the decentralized nature and principles shared across the decentralized finance space. Community ran and community driven, together, we use the guiding light of the Dejitaru Hoshi (Star) to guide us. Официальный сайт: https://www.hoshitoken.com/ Купить HOSHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Dejitaru Hoshi (HOSHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Dejitaru Hoshi (HOSHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 38.64K $ 38.64K $ 38.64K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 38.64K $ 38.64K $ 38.64K Исторический максимум: $ 0.00551356 $ 0.00551356 $ 0.00551356 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Dejitaru Hoshi (HOSHI)

Токеномика Dejitaru Hoshi (HOSHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Dejitaru Hoshi (HOSHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOSHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOSHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOSHI, изучите текущую цену HOSHI!

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