Токеномика DeFrogs (DEFROGS) Откройте для себя ключевую информацию о DeFrogs (DEFROGS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен DeFrogs (DEFROGS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DeFrogs (DEFROGS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 292,83K $ 292,83K $ 292,83K Общее предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K Оборотное предложение: $ 10,00K $ 10,00K $ 10,00K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 292,83K $ 292,83K $ 292,83K Исторический максимум: $ 3 930,55 $ 3 930,55 $ 3 930,55 Исторический минимум: $ 26,25 $ 26,25 $ 26,25 Текущая цена: $ 29,28 $ 29,28 $ 29,28 Узнайте больше о цене DeFrogs (DEFROGS) Купить DEFROGS сейчас!

Информация о DeFrogs (DEFROGS) Официальный сайт: https://defrogs.com/

Токеномика DeFrogs (DEFROGS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DeFrogs (DEFROGS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEFROGS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEFROGS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEFROGS, изучите текущую цену DEFROGS!

