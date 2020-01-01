Токеномика Defina Finance (FINA) Откройте для себя ключевую информацию о Defina Finance (FINA), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Defina Finance (FINA) $FINA is BEP-20 governance and utility token for the Defina Metaverse ecosystem. There are multiple use cases for $FINA and it plays a very important role in both gaming and community governance. Utility: Game Currency: Buying Mystery Boxes to mint your own heroes. Buying and Selling Hero NFTs in the secondary marketplace. Purchasing in-game assets such as consumables (Breakthrough Potions, Rebirth Crystals, Stamina Potions). Enhancing heroes by using Rebirth and Resonance. Staking in the PVP Mining Pools to increase yield. Governance The Defina team is planning to adopt a governance system to allow Defina Finance to become a decentralized autonomous organization. $FINA will be the governance token for the community to do proposal votings. The Defina team will start with a centralized operation first, and gradually pivot to a decentralized project to ensure the project starts off strong. Defi Rewards In order to increase the liquidity of $FINA on the decentralized exchange (DEX), a proportion of our reserved tokens will be rewarded to the liquidity providers. Официальный сайт: https://defina.finance/ Whitepaper: https://docs.defina.finance/ Купить FINA сейчас!

Токеномика и анализ цен Defina Finance (FINA) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Defina Finance (FINA), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 50,04K $ 50,04K $ 50,04K Общее предложение: $ 58,89M $ 58,89M $ 58,89M Оборотное предложение: $ 58,89M $ 58,89M $ 58,89M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 50,04K $ 50,04K $ 50,04K Исторический максимум: $ 9,63 $ 9,63 $ 9,63 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00084972 $ 0,00084972 $ 0,00084972 Узнайте больше о цене Defina Finance (FINA)

Токеномика Defina Finance (FINA): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Defina Finance (FINA) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FINA, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FINA. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FINA, изучите текущую цену FINA!

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