Что такое DEF1 (DEF1)

$DEF1 is the first token launched on XPAD, a decentralized Ethereum launchpad powered by bonding curves. Originally created as a test token to validate XPAD's mechanism, DEF1 gained unexpected community traction. It has no pre-sale, no team allocation, and operates with zero mint functions. All tokens are distributed via bonding, ensuring fair access. XPAD redistributes generated fees to its ecosystem, supporting $XERS (staking rewards) and $KOKO (burns). The project promotes transparency, decentralization, and utility-based sustainability within DeFi.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о DEF1 (DEF1) Сколько стоит DEF1 (DEF1) на сегодня? Актуальная цена DEF1 в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DEF1 в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DEF1 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация DEF1? Рыночная капитализация DEF1 составляет $ 20,01K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DEF1? Циркулирующее предложение DEF1 составляет 1,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) DEF1? DEF1 достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена DEF1 за все время (ATL)? DEF1 достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов DEF1? Объем торгов за последние 24 часа для DEF1 составляет -- USD . Вырастет ли DEF1 в цене в этом году? DEF1 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DEF1 для более подробного анализа.

