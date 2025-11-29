Что такое DEF1

Токеномика и анализ цен DEF1 (DEF1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DEF1 (DEF1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6.57K $ 6.57K $ 6.57K Общее предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Оборотное предложение: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.57K $ 6.57K $ 6.57K Исторический максимум: $ 0.00075275 $ 0.00075275 $ 0.00075275 Исторический минимум: $ 0.00000646 $ 0.00000646 $ 0.00000646 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DEF1 (DEF1) Купить DEF1 сейчас!

Информация о DEF1 (DEF1) Официальный сайт: https://x.com/i/communities/1963546131792527662

Токеномика DEF1 (DEF1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DEF1 (DEF1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DEF1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DEF1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DEF1, изучите текущую цену DEF1!

Прогноз цены DEF1 Хотите узнать, куда может двигаться DEF1? Наша страница прогноза цены DEF1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DEF1 прямо сейчас!

