Цена Datawitch (DATAWITCH)
Текущая цена Datawitch (DATAWITCH) сегодня составляет 0.00116468 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.16M USD. Цена DATAWITCH к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Datawitch:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 704.02K USD
- Изменение цены Datawitch в течение дня составляет -44.68%
- Оборотное предложение составляет 1.00B USD
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За сегодня изменение цены Datawitch на USD составило $ -0.00094086903388849.
За последние 30 дней изменение цены Datawitch на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Datawitch на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Datawitch на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.00094086903388849
|-44.68%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Datawitch: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-5.29%
-44.68%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.
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|1 DATAWITCH к AUD
A$0.001863488
|1 DATAWITCH к GBP
￡0.000931744
|1 DATAWITCH к EUR
€0.001106446
|1 DATAWITCH к USD
$0.00116468
|1 DATAWITCH к MYR
RM0.0051129452
|1 DATAWITCH к TRY
₺0.04163731
|1 DATAWITCH к JPY
¥0.1814338504
|1 DATAWITCH к RUB
₽0.11413864
|1 DATAWITCH к INR
₹0.1008379944
|1 DATAWITCH к IDR
Rp18.7851586604
|1 DATAWITCH к PHP
₱0.0680638992
|1 DATAWITCH к EGP
￡E.0.0584902296
|1 DATAWITCH к BRL
R$0.006813378
|1 DATAWITCH к CAD
C$0.0016771392
|1 DATAWITCH к BDT
৳0.1416134412
|1 DATAWITCH к NGN
₦1.8085034572
|1 DATAWITCH к UAH
₴0.0490213812
|1 DATAWITCH к VES
Bs0.06638676
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Rs0.3249573668
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₸0.6022094408
|1 DATAWITCH к THB
฿0.0393778308
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NT$0.0382713848
|1 DATAWITCH к CHF
Fr0.001048212
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HK$0.0090728572
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.د.م0.0116584468