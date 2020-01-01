Токеномика Datawitch (DATAWITCH) Откройте для себя ключевую информацию о Datawitch (DATAWITCH), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Datawitch (DATAWITCH) Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members. Официальный сайт: https://regentsol.io/ Купить DATAWITCH сейчас!

Токеномика и анализ цен Datawitch (DATAWITCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Datawitch (DATAWITCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 60,46K $ 60,46K $ 60,46K Общее предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M Оборотное предложение: $ 999,81M $ 999,81M $ 999,81M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 60,46K $ 60,46K $ 60,46K Исторический максимум: $ 0,00244137 $ 0,00244137 $ 0,00244137 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Datawitch (DATAWITCH)

Токеномика Datawitch (DATAWITCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Datawitch (DATAWITCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DATAWITCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DATAWITCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DATAWITCH, изучите текущую цену DATAWITCH!

Прогноз цены DATAWITCH Хотите узнать, куда может двигаться DATAWITCH? Наша страница прогноза цены DATAWITCH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DATAWITCH прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!