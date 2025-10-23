Что такое Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it's a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem. Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn't just another token — it's a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Daku V2 (DAKU) Сколько стоит Daku V2 (DAKU) на сегодня? Актуальная цена DAKU в USD – 0,124744 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DAKU в USD? $ 0,124744 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DAKU в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Daku V2? Рыночная капитализация DAKU составляет $ 74,84M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DAKU? Циркулирующее предложение DAKU составляет 600,00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) DAKU? DAKU достиг максимальной цены (ATH) в 0,152985 USD . Какова была минимальная цена DAKU за все время (ATL)? DAKU достиг минимальной цены (ATL) в 0,02737318 USD . Каков объем торгов DAKU? Объем торгов за последние 24 часа для DAKU составляет -- USD . Вырастет ли DAKU в цене в этом году? DAKU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DAKU для более подробного анализа.

