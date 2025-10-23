Текущая цена Daku V2 сегодня составляет 0,124744 USD. Следите за обновлениями цены DAKU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DAKU прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Daku V2 сегодня составляет 0,124744 USD. Следите за обновлениями цены DAKU к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены DAKU прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о DAKU

Информация о цене DAKU

Официальный сайт DAKU

Токеномика DAKU

Прогноз цен DAKU

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Daku V2

Цена Daku V2 (DAKU)

Не в листинге

Текущая цена 1 DAKU в USD:

$0,125381
$0,125381$0,125381
+4,70%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Daku V2 (DAKU) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-23 23:35:38 (UTC+8)

Информация о ценах Daku V2 (DAKU) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,116151
$ 0,116151$ 0,116151
Мин 24Ч
$ 0,12687
$ 0,12687$ 0,12687
Макс 24Ч

$ 0,116151
$ 0,116151$ 0,116151

$ 0,12687
$ 0,12687$ 0,12687

$ 0,152985
$ 0,152985$ 0,152985

$ 0,02737318
$ 0,02737318$ 0,02737318

+0,23%

+4,21%

-4,70%

-4,70%

Текущая цена Daku V2 (DAKU) составляет $0,124744. За последние 24 часа DAKU торговался в диапазоне от $ 0,116151 до $ 0,12687, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена DAKU за все время составляет $ 0,152985, а минимальная – $ 0,02737318.

Что касается краткосрочной динамики, DAKU изменился на +0,23% за последний час, на +4,21% за 24 часа и на -4,70% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Daku V2 (DAKU)

$ 74,84M
$ 74,84M$ 74,84M

--
----

$ 74,84M
$ 74,84M$ 74,84M

600,00M
600,00M 600,00M

599 999 752,039898
599 999 752,039898 599 999 752,039898

Текущая рыночная капитализация Daku V2 составляет $ 74,84M, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение DAKU составляет 600,00M, а общее предложение – 599999752.039898. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 74,84M.

История цен Daku V2 (DAKU) в USD

За сегодня изменение цены Daku V2 на USD составило $ +0,00503647.
За последние 30 дней изменение цены Daku V2 на USD составило $ +0,0082741572.
За последние 60 дней изменение цены Daku V2 на USD составило $ +0,0280357898.
За последние 90 дней изменение цены Daku V2 на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ +0,00503647+4,21%
30 дней$ +0,0082741572+6,63%
60 дней$ +0,0280357898+22,47%
90 дней$ 0--

Что такое Daku V2 (DAKU)

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Daku V2 (DAKU)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Daku V2 (USD)

Сколько будет стоить Daku V2 (DAKU) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Daku V2 (DAKU) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Daku V2.

Проверьте прогноз цены Daku V2!

DAKU на местную валюту

Токеномика Daku V2 (DAKU)

Понимание токеномики Daku V2 (DAKU) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DAKU прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Daku V2 (DAKU)

Сколько стоит Daku V2 (DAKU) на сегодня?
Актуальная цена DAKU в USD – 0,124744 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена DAKU в USD?
Текущая цена DAKU в USD составляет $ 0,124744. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Daku V2?
Рыночная капитализация DAKU составляет $ 74,84M USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение DAKU?
Циркулирующее предложение DAKU составляет 600,00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) DAKU?
DAKU достиг максимальной цены (ATH) в 0,152985 USD.
Какова была минимальная цена DAKU за все время (ATL)?
DAKU достиг минимальной цены (ATL) в 0,02737318 USD.
Каков объем торгов DAKU?
Объем торгов за последние 24 часа для DAKU составляет -- USD.
Вырастет ли DAKU в цене в этом году?
DAKU может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DAKU для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-23 23:35:38 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Daku V2 (DAKU)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.