Согласно вашему прогнозу, Daku V2 потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,12497.

Согласно вашему прогнозу, Daku V2 потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,131218.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена DAKU составляет $ 0,137779 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена DAKU в 2028 году составит $ 0,144668 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DAKU в 2029 году составит $ 0,151901 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DAKU в 2030 году составит $ 0,159496 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Daku V2 потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,259803.

В 2050 году цена Daku V2 потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,423192.