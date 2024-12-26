Цена CryptoCart V2 (CCV2)
Текущая цена CryptoCart V2 (CCV2) сегодня составляет 1.75 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 1.63M USD. Цена CCV2 к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка CryptoCart V2:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 87.61 USD
- Изменение цены CryptoCart V2 в течение дня составляет -1.24%
- Оборотное предложение составляет 930.36K USD
Получайте обновления в режиме реального времени по цене CCV2 к USD на MEXC. Будьте в курсе последних данных и анализа рынка. Это необходимо для принятия разумных торговых решений на быстро меняющемся рынке криптовалют. MEXC – ваша платформа для получения точной информации о ценах CCV2.
За сегодня изменение цены CryptoCart V2 на USD составило $ -0.022132574226061.
За последние 30 дней изменение цены CryptoCart V2 на USD составило $ +0.0014920500.
За последние 60 дней изменение цены CryptoCart V2 на USD составило $ +1.2944295000.
За последние 90 дней изменение цены CryptoCart V2 на USD составило $ +0.7302452095770908.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.022132574226061
|-1.24%
|30 дней
|$ +0.0014920500
|+0.09%
|60 дней
|$ +1.2944295000
|+73.97%
|90 дней
|$ +0.7302452095770908
|+71.61%
Ознакомьтесь с последним анализом цен CryptoCart V2: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.42%
-1.24%
+1.43%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage.
MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!
Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.
|1 CCV2 к AUD
A$2.7825
|1 CCV2 к GBP
￡1.3825
|1 CCV2 к EUR
€1.6625
|1 CCV2 к USD
$1.75
|1 CCV2 к MYR
RM7.84
|1 CCV2 к TRY
₺61.5825
|1 CCV2 к JPY
¥275.415
|1 CCV2 к RUB
₽174.37
|1 CCV2 к INR
₹149.38
|1 CCV2 к IDR
Rp28,225.8025
|1 CCV2 к PHP
₱102.655
|1 CCV2 к EGP
￡E.89.075
|1 CCV2 к BRL
R$11.095
|1 CCV2 к CAD
C$2.5025
|1 CCV2 к BDT
৳208.775
|1 CCV2 к NGN
₦2,704.7825
|1 CCV2 к UAH
₴73.255
|1 CCV2 к VES
Bs89.25
|1 CCV2 к PKR
Rs486.3775
|1 CCV2 к KZT
₸905.3275
|1 CCV2 к THB
฿59.5525
|1 CCV2 к TWD
NT$57.225
|1 CCV2 к CHF
Fr1.54
|1 CCV2 к HKD
HK$13.615
|1 CCV2 к MAD
.د.م17.605