Токеномика CryptoCart V2 (CCV2) Откройте для себя ключевую информацию о CryptoCart V2 (CCV2), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о CryptoCart V2 (CCV2) Cryptocart Marketplace Pay your way from hundreds of vendors with global shipping. Our goal is to bridge the gap between decentralised finance and e-commerce like never seen before in crypto. CryptoCart Token. CC Token is the native currency for the CryptoCart platform, offering several benefits to holders & spenders alike DISCOUNTS Discounts for wallets holding CC Token will include cheaper shipping and a set percentage off of promotional products at any given time. CASHBACK When transacting in CC Token, a percentage of the purchase value can be earned back as yield on your CC Token balance. PROMOTIONS Earn points for spending CC Token on CryptoCart. Points can later be redeemed for NFTs that can be applied to specific products or pomotions. LOYALTY SCHEME The NFT vouchers earned through the points scheme can be burned in exchange for the equivalent CC Token yield minus a percentage. Официальный сайт: https://cryptocart.cc/ Купить CCV2 сейчас!

Токеномика и анализ цен CryptoCart V2 (CCV2) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CryptoCart V2 (CCV2), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 757,58K $ 757,58K $ 757,58K Общее предложение: $ 1,00M $ 1,00M $ 1,00M Оборотное предложение: $ 930,36K $ 930,36K $ 930,36K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 814,28K $ 814,28K $ 814,28K Исторический максимум: $ 27,07 $ 27,07 $ 27,07 Исторический минимум: $ 0,02534635 $ 0,02534635 $ 0,02534635 Текущая цена: $ 0,814284 $ 0,814284 $ 0,814284 Узнайте больше о цене CryptoCart V2 (CCV2)

Токеномика CryptoCart V2 (CCV2): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CryptoCart V2 (CCV2) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CCV2, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CCV2. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CCV2, изучите текущую цену CCV2!

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