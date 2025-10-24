Что такое CROTCH (CROTCH)

CROTCH is a hilarious utility token that blends meme culture with real-world function. Built for long-term holders, it offers generous ETH and CRO rewards paid quarterly and the longer you hold your CROTCH, the bigger your payout. A multi-chain bridge between multiple networks unlocks extra incentives on every transaction, while regular buybacks help boost future reward pools and stabilize the price. CROTCH also features a community-voted charity fund, giving holders the power to choose which causes receive real USDC donations, making it one of the few meme tokens that gives back in more ways than one. With a viral name, transparent tokenomics, and anti-whale/anti-dump mechanics, it's designed to reward loyalty and protect the community. With a name like CROTCH, it's impossible to ignore the endless innuendos. Designed for maximum memeability, it slips into conversations, tickles algorithms, and spreads faster than you can adjust your portfolio, making it the perfect viral vehicle for a utility-backed token. Sell your CROTCH early? Your rewards go to someone else's wallet. Hold tight, perform missions, and you'll climb the tier system for even more gains. It's cheeky, it's clever, and it just might be the most rewarding CROTCH you'll ever grab.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о CROTCH (CROTCH) Сколько стоит CROTCH (CROTCH) на сегодня? Актуальная цена CROTCH в USD – 0,00657656 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена CROTCH в USD? $ 0,00657656 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена CROTCH в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация CROTCH? Рыночная капитализация CROTCH составляет $ 465,12K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение CROTCH? Циркулирующее предложение CROTCH составляет 70,72M USD . Какова была максимальная цена (ATH) CROTCH? CROTCH достиг максимальной цены (ATH) в 0,01267094 USD . Какова была минимальная цена CROTCH за все время (ATL)? CROTCH достиг минимальной цены (ATL) в 0,00536047 USD . Каков объем торгов CROTCH? Объем торгов за последние 24 часа для CROTCH составляет -- USD . Вырастет ли CROTCH в цене в этом году? CROTCH может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены CROTCH для более подробного анализа.

