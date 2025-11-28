Что такое CROTCH

Токеномика и анализ цен CROTCH (CROTCH) Изучите ключевые данные о токеномике и цене CROTCH (CROTCH), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 394,50K $ 394,50K $ 394,50K Общее предложение: $ 400,00M $ 400,00M $ 400,00M Оборотное предложение: $ 70,72M $ 70,72M $ 70,72M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,23M $ 2,23M $ 2,23M Исторический максимум: $ 0,01267094 $ 0,01267094 $ 0,01267094 Исторический минимум: $ 0,00402175 $ 0,00402175 $ 0,00402175 Текущая цена: $ 0,00557808 $ 0,00557808 $ 0,00557808 Узнайте больше о цене CROTCH (CROTCH) Купить CROTCH сейчас!

Информация о CROTCH (CROTCH) Официальный сайт: https://www.crotch.io Whitepaper: https://cdn.prod.website-files.com/6638d2ec060710a680865d9c/682a1e2f62b17387d387b209_Whitepaper%20Final%20(3).pdf

Токеномика CROTCH (CROTCH): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики CROTCH (CROTCH) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов CROTCH, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов CROTCH. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой CROTCH, изучите текущую цену CROTCH!

Прогноз цены CROTCH Хотите узнать, куда может двигаться CROTCH? Наша страница прогноза цены CROTCH объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена CROTCH прямо сейчас!

