Цена Concentrator (CTR)
Текущая цена Concentrator (CTR) сегодня составляет 0.456376 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 492.90K USD. Цена CTR к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Concentrator:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 7.96K USD
- Изменение цены Concentrator в течение дня составляет -4.15%
- Оборотное предложение составляет 1.08M USD
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За сегодня изменение цены Concentrator на USD составило $ -0.01977138199799.
За последние 30 дней изменение цены Concentrator на USD составило $ +0.0483267955.
За последние 60 дней изменение цены Concentrator на USD составило $ +0.1980084940.
За последние 90 дней изменение цены Concentrator на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ -0.01977138199799
|-4.15%
|30 дней
|$ +0.0483267955
|+10.59%
|60 дней
|$ +0.1980084940
|+43.39%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Concentrator: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-5.56%
-4.15%
-13.67%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
CTR token is the governance token of Concentrator. CTR tokenomics work the same way as Curve’s ve tokenomics. CTR holders will be able to lock their tokens for up to 4 years to get veCTR, and the ve power of each lock will be determined by the amount locked and the remaining lock time left. veCTR bestows governance rights including the allocation of 50% of all Concentrator’s revenues, and depending on the outcome of the community vote, will likely earn most of that revenue. The maximum total CTR will be only 5,000,000 and all of those will be emitted by the end of the IFO (with 50% distributed to IFO farmers). CTR has no team or investor allotment, nor does it have any involuntary lockups or vesting. Locking CTR to get veCTR will be available within a few weeks of the IFO period for users to lock their CTR and begin directing and/or receiving platform revenue.
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|1 CTR к AUD
A$0.7302016
|1 CTR к GBP
￡0.36053704
|1 CTR к EUR
€0.43812096
|1 CTR к USD
$0.456376
|1 CTR к MYR
RM2.04456448
|1 CTR к TRY
₺16.07356272
|1 CTR к JPY
¥71.7879448
|1 CTR к RUB
₽45.5919624
|1 CTR к INR
₹38.98820168
|1 CTR к IDR
Rp7,360.90219528
|1 CTR к PHP
₱26.77101616
|1 CTR к EGP
￡E.23.21128336
|1 CTR к BRL
R$3.0349004
|1 CTR к CAD
C$0.65718144
|1 CTR к BDT
৳54.4456568
|1 CTR к NGN
₦705.37018184
|1 CTR к UAH
₴19.10389936
|1 CTR к VES
Bs23.275176
|1 CTR к PKR
Rs126.84058168
|1 CTR к KZT
₸236.09699608
|1 CTR к THB
฿15.54873032
|1 CTR к TWD
NT$14.90980392
|1 CTR к CHF
Fr0.4107384
|1 CTR к HKD
HK$3.55516904
|1 CTR к MAD
.د.م4.59114256